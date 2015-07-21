أطعمة ممنوعة على الطفل قبل عامه الأول منها العسل والبيض

تهتم الكثير من الأمهات بإعطاء أطفالهن الأطعمة بعد مرور الشهر السادس دون استشارة طبيب مختص، وربما تخطئ الأم فى إطعام طفلها بعض الأطعمة التى قد تتسبب فى حدوث مشاكل للطفل.

وتقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة الممنوعة على طفلك حتى يبلغ عامه الأول:

>1- الحليب، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الدهون التى يصعب على الطفل هضمها ، وقد يصاب بعسر هضمى.

>2- العسل.

>3- البرتقال والليمون واليوسفى من أهم الفواكه الحمضية الممنوعة على الطفل قبل عامه الأول لأنها قد تسبب إصابته باضطراب فى الجهاز الهضمى.

>4- تجنب تناول المكسرات، لأنها تتسبب فى إصابته بالاختناق، وعدم تناول الفواكه المجففة أو أى أطعمة صلبة لتجنب وقوفها فى الحلق فتعرضه للموت.

>5 - البيض لأنه قد يتسبب فى إصابته بالحساسية.

>6- تجنب وضع أى إضافات على الزبادى لأنه قد يفقد قيمته الغذائية.

>7- تجنب تناول الملوخية والقرنبيط لأنهما يتسببان فى شعوره بالألم نتيجة للغازات.