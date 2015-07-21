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اليوم.. نظر تجديد حبس 275 إخوانياَ لضلوعهم فى أحدث "فض رابعة"

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اليوم.. نظر تجديد حبس 275 إخوانياَ لضلوعهم فى أحدث "فض رابعة" اليوم.. نظر تجديد حبس 275 إخوانياَ لضلوعهم فى أحدث "فض رابعة"
تنظر اليوم الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار صبحى اللبان، تجديد حبس 275 إخوانيا احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

ويواجه المتهمون أيضًا تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمداً.

وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.

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مصر 365