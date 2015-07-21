"أوقاف الإسكندرية": إلغاء تراخيص الأئمة غير الحاصلين على شهادات أزهرية

قال الشيخ حسن نصار، كبير أئمة الإسكندرية، إن وزارة الأوقاف ألغت جميع تصاريح الأئمة غير الحاصلين على شهادات أزهرية لمصداقية الخطاب الدينى فى جميع مساجد المحافظة.

وأكد الشيخ حسن نصار أنه على الرغم من إلغاء بعض التراخيص إلا أن هناك أئمة غير حاصلين على شهادات أزهرية يمارسون عملهم فى بعض المساجد مما يخالف قواعد وقرارات وزارة الأوقاف.

مطالباً وكالة وزارة الأوقاف وإدارة الدعوة بالمحافظة بعمل متابعة مستمرة لجميع الأئمة المخالفين للقواعد لضمان حُسن توجيه الخطاب الدينى وسير العمل فى جميع مساجد الإسكندرية.