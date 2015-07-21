انفجار صاروخ "سبيس إكس" المتجه إلى محطة الفضاء الدولية

قال ايلون موسك، الرئيس التنفيذى لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز "سبيس إكس"، أمس الاثنين إن كسر دعامة صلب أدى إلى انفجار صاروخ "سبيس اكس" الذى كان فى طريقه إلى محطة الفضاء الدولية بعد انطلاقه الشهر الماضى.

وقال موسك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "ما حدث لم يكن ينبغى أن يحدث مطلقا، يبدو أنه تم صنعها "الدعامة" بشكل غير صحيح"، وكان من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية "دراجون" بتسليم إمدادات لمحطة الفضاء عندما انفجرت فى الثامن والعشرين من يونيو.

وكانت الدعامة البالغ طولها 60 سنتيمترا وعرضها ثلاثة سنتيمترات تحمل حاوية هيليوم يبدو أنها كسرت وانفجرت، مما أدى إلى تدمير الصاروخ، حسبما ذكر التحقيق الأولى، وقال موسك إن فريق "سبيس اكس" سيختبر جميع الدعامات فى المستقبل.