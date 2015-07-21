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مقتل زوجة على يد زوجها لرفضها منحه "حقه الشرعى" بكفر الشيخ

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مقتل زوجة على يد زوجها لرفضها منحه "حقه الشرعى" بكفر الشيخ مقتل زوجة على يد زوجها لرفضها منحه "حقه الشرعى" بكفر الشيخ
لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها بطعنها بآلة حادة بإحدى قرى الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بعد ربطها بسرير حجرة النوم وتكميمها وطعنها بسكين المطبخ لرفضها منحه حقه الشرعى، لخلافات بينهما.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من الرائد شريف العقده رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بإلقاء القبض على "ح.م" 37 سنة عامل زراعى من إحدى قرى المركز لقيامه بقتل زوجته "إ.ا" 35 سنة ربة منزل بسكين بعد أن قام بتكتيفها وربطها بالسرير داخل غرفة النوم وتكميم فمها ليمارس حقه الشرعى معها والتى امتعنت عن منحه لخلافات بينهما.

وكشفت التحريات أنه بعد أن قام بجريمته لرفضها تمكينه من ممارسة حقه الشرعى اتصل بشقيقه "م" وطلب منه التوجه للشقه وأخذ ابنه الطفل "سنتين"، وبعد استئذان النيابه العامه تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر المحضر رقم 3982 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة الحامول وتولت النيابه التحقيق.


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