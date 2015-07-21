إدارة الأزمات بـ"الصحة": 118 إصابة و11 حالة وفاة فى رابع أيام العيد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه فى متابعة يومية للوضع الصحى فى جميع محافظات مصر طوال أيام العيد، من خلال غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة فى رابع أيام عيد الفطر المبارك أمس الاثنين، رصدت الغرفة 14 حالة اشتباه بتسمم غذائى داخل قرية بها محافظة بنى سويف و10 بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ.

بينما أدت الحرائق إلى وفاة شخصين وإصابة 7 بكل من الفجالة والزمالك بمحافظة القاهرة، وقرية ريدا بمحافظة المنيا، وأدى انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمدينة بنى سويف إلى إصابة 4 أشخاص وتوفى شخصان فى حوادث غرق بكورنيش النيل بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وسهل حشيش بالغردقة، وأصيب شخصان فى مشاجرة بين الأهالى بقرية ههيا بمحافظة المنيا.

فيما أدت حوادث الطرق إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 91 مواطنًا.

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