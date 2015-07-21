"تمرد غزة": "داعش" صناعة "حماس".. والحركة عالجت مصابى التنظيم بالقطاع

قال محمد أبو الروب مسئول الاتصال السياسى لحركة تمرد غزة، فى تصريح خاص، إن ما تقوم به مليشيات حماس من إشاعات بوجود داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بغزة عارية تمامًا عن الصحة، أن ما وقع مؤخرًا من تفجيرات داخل قطاع غزة جاء بنكهة داعش.

وأضاف، أن كل هذا على حساب مصلحة القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطينى، نافيًا وجود أى خلافات بين داعش وحماس، حيث إن حماس قامت بعلاج الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية فى سيناء ضد جنود الجيش المصرى فى الأول من يوليو الجارى.

وقال أبو الروب، إن حماس تسعى جاهدة لاستعطاف المواطن العربى، بأن هذه العصابة هى الضحيه وتحارب الإرهاب وما تسميه بداعش الذى اصطنعته فى قطاع غزة، ولو نظرنا إلى من يسمون أنفسهم بداعش لوجدنا النسبة الأكبر منهم تابعة لمليشيات حماس الإرهابية.

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