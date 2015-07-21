أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. بدء البرنامج العلاجى لمشروع القرائية لمليون و200ألف تلميذ ابتدائى

Google+ Print
اليوم.. بدء البرنامج العلاجى لمشروع القرائية لمليون و200ألف تلميذ ابتدائى اليوم.. بدء البرنامج العلاجى لمشروع القرائية لمليون و200ألف تلميذ ابتدائى
تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم فى تطبيق البرنامج العلاجى لمشروع القرائية على تلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى ويشمل قرابة المليون و200 ألف تلميذاً.

قالت الدكتورة هناء قاسم مدير الإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم، أن البرنامج يتم تطبيقه من غدا الثلاثاء ويستمر حتى 20 من أغسطس المقبل ويستمر لمدة شهر، موضحة أن البرنامج يطبق على تلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى بمعدل ساعتين فى اليوم بواقع 5 أيام فى الاسبوع.

وأضافت مدير الإدارة العامة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" تطبيق البرنامج يستمر من لمدة شهر على أن تصل عدد ساعات الدراسة خلال تلك الفترة إلى 36 ساعة، موضحة أن التلاميذ يدرسون ساعتين خلال اليوم من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ثم فترة راحة "فسحة" ليبدأ تفعيل البرنامج من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وأكدت هناء قاسم أن المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، استعدت بشكل كامل، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب ما يقرب من 70 ألف معلم على البرنامج القومى للقرائية، مشددة على أن نحاج هذا المشروع بداية لإصلاح منظومة التعليم فى .

وأوضح مدير الإدارة العامة للقرائية أن الوزارة ستوفر حافز للتلاميذ تحفيزا لهم على الحضور خلال الـ"شهر" المحدد لتطبيق البرنامج العلاجى، لافتة إلى أنه بعد نهاية فترة البرنامج يتم عمل اختبار يسمى بالاختبار البعدى والذى يحدد مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة، قائله: قبل عقد البرنامج تم عمل اختبار تشخيصى للطلاب وبناءا عليه تم الاتفاق على عقد الاختبار التقويم للتلاميذ والذى يبدأ غدا الثلاثاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم أجالت امتحان الدور الثانى لتلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى حتى الانتهاء من تطبيق البرنامج العلاجى على التلاميذ والتأكد من انتهاء المشكلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر