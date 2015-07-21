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الرئيس الشيشانى وولى العهد السعودى يبحثان الاهتمامات المشتركة

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الرئيس الشيشانى وولى العهد السعودى يبحثان الاهتمامات المشتركة الرئيس الشيشانى وولى العهد السعودى يبحثان الاهتمامات المشتركة
بحث الرئيس الشيشانى رمضان أحمد قاديروف فى جدة مساء اليوم مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكى المكلف خالد العيسى ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفى.

كما حضر الاجتماع رئيس البرلمان فى جمهورية الشيشان ماجمد داؤدوف ونائب رئيس حكومة الشيشان حسن حكيموف والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامى اليج ازيروف .

وكان الرئيس الشيشانى قد وصل إلى جدة صباح أمس لأداء مناسك العمرة.
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