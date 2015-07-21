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الجزائر تمنع أفراد الجيش والشرطة من السفر إلى تونس

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الجزائر تمنع أفراد الجيش والشرطة من السفر إلى تونس الجزائر تمنع أفراد الجيش والشرطة من السفر إلى تونس
قررت الجزائر منع افراد الجيش والشرطة من السفر الى تونس لقضاء العطلة الصيفية، خوفا من استهدافهم من قبل الجماعات الارهابية.

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطنى "مديرية الشرطة" ألغتا مؤقتا التعليمة الخاصة بالسماح لأفراد الجيش والدرك والأمن بالسفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، كما هو معهود منذ سنوات، على خلفية العمليات الإرهابية التى استهدفتها أفرادها مؤخرا، خاصة بعد الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا بمدينة سوسة التونسية الشهر الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التعليمة جاءت لأسباب أمنية بحتة متمثلة فى خشية وقوع أفراد الجيش والدرك والأمن ضحايا لعمليات إرهابية بتونس.
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