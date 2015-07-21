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"صباح" تحتاج لزرع كلى فى أسوان.. مات أبوها وأمها فى طفولتها.. وزوجها مريض

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أصيبت السيدة الشابة "صباح صابر محمد عبد الباسط" البالغة من العمر 24 عاماً، ومقيمة بمنطقة الشيخ هارون محافظة أسوان، بمرض الفشل الكلوى منذ 7 سنوات.

وتقول صباح صابر لـ"اليوم السابع"، "توفى أبى وأمى وأنا فى عمر الطفولة، وعانيت مكابد الحياة منذ صغرى حتى تزوجت، ولكن ابتلانى الله بالإصابة بمرض الفشل الكلوى منذ 7 سنوات، وزوجى مصاب بمرض فى الأوعية الدموية وهو الأمر الذى أقعده عن العمل وجعله ملازم الفراش".

وأضافت "صباح"، تزايدت أعباء المعيشة ومصاريف العلاج بالإضافة إلى إيجار السكن الذى يبلغ 300 جنيه شهرياً، وليس لى أى مصدر دخل سوى عطاء أهل الخير والمساعدة.

وقالت "أرجو من المسئولين مساعدتى فى علاجى نهائياً من المرض عن طريق زرع كلى، لأنى أعالج على نفقة الدولة عن طريق جلسات الغسيل، وذلك أملا فى رحمة الله الواسعة".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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