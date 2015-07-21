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الإبداع السعودى المصرى.. أمسية ثقافية بالإسماعيلية الخميس القادم

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الإبداع السعودى المصرى.. أمسية ثقافية بالإسماعيلية الخميس القادم الإبداع السعودى المصرى.. أمسية ثقافية بالإسماعيلية الخميس القادم
تقام أمسية ثقافية بعنوان يوم الإبداع السعودى المصرى ينظمها مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس بالتعاون مع قصر ثقافة الإسماعيلية الخميس القادم 23 يوليو الساعة 6 مساء.

وقال الدكتور حسن يوسف منظم الأمسية ومدير المركز الإندونيسى بجامعة القناة أن الاحتفالية تقام تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بحضور الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة وعدد من شعراء المملكة العربية وضيف شرف الاحتفالية الدكتور عبد المنعم عمارة وسفير جمهورية كوسوفو بالقاهرة والدكتور فهمى لقمان المستشار الثقافى والتربوى بسفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

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مصر 365

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