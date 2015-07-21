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المجلس المصرى للقيادات بكفر الشيخ: نرفض المشاركة فى وقفة ضد قرار المحافظ

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المجلس المصرى للقيادات بكفر الشيخ: نرفض المشاركة فى وقفة ضد قرار المحافظ المجلس المصرى للقيادات بكفر الشيخ: نرفض المشاركة فى وقفة ضد قرار المحافظ
أصدر المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ، بياناً أكد فيه أعضاؤه أنهم يرفضون المشاركة فى وقفة احتجاجية ضد قرار المحافظ الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، والذى نقل على أثره مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قلين.

وأضاف البيان، أن هذا القرار جاء بناءً بتوجيهات الأمين العام للمجلس المصرى الدكتور أحمد الشريف، وكذلك التواصل مع المنسق العام بكفر الشيخ الدكتور مخلص رمضان بليح، مشيراً إلى أن للمحافظ الحق الأصيل فى اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات للصالح العام، مؤكداً أنه تم التواصل مع المحافظ وتفهمنا سبب صدور القرار.

وكان عدد من أهالى قلين أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، مطالبين المحافظ بإلغاء قراره بشأن نقل مدير الإدارة الهندسية بقلين .
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