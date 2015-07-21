عروض شعبية ومسرحيات في احتفالات عيد مكة

حفلت أمسية أمانة العاصمة المقدسة التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك بالعديد من الفعاليات الشيقة شملت عروضاً شعبية ومسرحيات للأطفال وعروض التصوير الفوري، والتي نالت على إعجاب الحضور.

واستقبل أمين العاصمة المقدسة د. أسامة البار، بمقر الأمانة المهنئين من منسوبي الأمانة وأهالي وأعيان مكة المكرمة، وتبادل الجميع التهنئة بالعيد المبارك.

وقال مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية م. محمد طه فقيه إن الاحتفال الرئيسي بمكة المكرمة الذي أقيم في حجز طريق جدة - مكة السريع، وفي حديقة النوارية، احتوت فقراته على العديد من العروض الشيقة، حيث شملت على عروض الفرق الشعبية، ومسرحيات الأطفال، وعروض الإضاءة والليزر، والألعاب والمهرجين، و"ستاند أب كوميدي"، ومسابقات للأطفال، والفرق الإنشادي، كما شهد إطلاق مجموعة من الألعاب النارية.

وأكد م. فقيه أن الأمانة جهزت جميع المواقع لاستقبال المواطنين، وتم توفير جميع الوسائل الكفيلة بإخراج الاحتفالات بالشكل الذي يرقى إلى تطلعات أهالي وسكان أم القرى، ويشكل لهم متنفساً في هذه المناسبة العظيمة.