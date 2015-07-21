هيئة الأمر بالمعروف تعايد الأطفال بالهدايا والحلوى

كلفت الرئاسة العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدداً من الأعضاء الميدانيين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، إذ تفعِّل الرئاسة فرقها الميدانيَّة العاملة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامَّة وفي الفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.

وتراعي الهيئة في عملها في فترة العيد انسجام الأداء الميداني مع الحركة الكثيفة التي تشهدها المتنزهات وأماكن الترفيه وساحات الاحتفالات، لأداء دورها بالنّصح والتَّوجيه، ويقوم أعضاء الهيئة بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال على المتواجدين في أماكن الاحتفالات.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لفروع الرئاسة في مختلف المناطق بتوفير عددٍ كافٍ من الأعضاء الميدانيين وأن يكون التعامل بالرفق والحكمة، وفق منهج الكتاب والسنة.