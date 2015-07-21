حريملاء تحتفل بالعيد

شهد محافظ حريملاء الأستاذ عبدالعزيز بن فهد بن معمر مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك احتفال أهالي حريملاء لهذا العام بساحة الاحتفالات.

ورفع محافظ حريملاء، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر، وقدم شكره إلى رجال الأعمال من أبناء حريملاء الداعمين لهذه المناسبة والجهات والمشاركين والمتعاونين في إنجاح الاحتفال.

وأطلقت بلدية محافظة حريملاء الألعاب النارية في موقع الاحتفال، بعد ذلك تواصلت فقرات الحفل من العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ وعدد من رؤساء المراكز التابعة وبعض الأهالي.