البنيان: 90% نسبة الإشغال والهيئة تكثف جولاتها على قطاع الإيواء بالعيد

تحتل المنطقة الشرقية مكاناً بارزاً على خارطة السياحة الخليجية بحكم موقعها المتميز بجوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقربها من منطقة الرياض وإنجاز العديد من المشروعات السياحية التي تميزت بها المنطقة وأهمها الواجهات البحرية ووجود أماكن تناسب العائلة السعودية بكل عاداتها وتقاليدها.

فالمنطقة الشرقية تمثل الوجهه السياحية الرئيسة في سياحة العطلات، وهي ذات اللقب الذي نالته في تقييم الزوار "الشرقية هي الافضل"، وبحصولها مؤخرا على تسع جوائز في التميز السياحي في دورتها الخامسة، وفي موسم العيد تستقبل المنطقة زوارها بثمانية مهرجانات للعائلات والشباب، وتستمر لمدة 14 يوماً.

ثمانية مهرجانات تستمر 14 يوماً:

وانطلاقاً من توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ورئيس مجلس التنمية السياحية، لكافة الفعاليات المقامة في المنطقة، وتوجيهاته الدائمه في متابعة كل ما يخص التنمية السياحية في المنطقة، والتي تعتمد أساسًا على تعاون الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتنمية السياحية فيما بينها على تحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة، ومن هذا المنطلق تنظم مهرجانات صيف الشرقية وفق هذه الشراكة الفاعلة، ومن أهم تلك الشراكات الشراكة الحقيقية لأمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية اللتين تنظمان احتفالات عيد اهالي المنطقة الشرقية ومهرجان صيف الشرقية.

واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، امين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، م. عبداللطيف بن محمد البنيان، ان الهيئة تقوم بأجراء المسح والإحصاءات ألسياحية، كما تقوم بدعم وتفعيل الأنشطة والفعاليات السياحية لصيف الشرقية من خلال حملاتها التسويقية والترويجية، تحت شعار (الوجهة شرقية)، والتي تتنوع تلك المهرجانات لأكثر من ثمان مهرجانات للعائلات والشباب تقام في صيف هذا العام.

تستقبل ضيوفها بثمانية مهرجانات.. و40 مشروعاً فندقياً جديداً خلال عامين

وبحسب م. البنيان، فأن أهم تلك المهرجانات مهرجان العيد والصيف ويستمر لمدة 14 يوماً في الواجهة البحرية بالدمام والخبر وشاطئ نصف القمر والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام، ومهرجان النخيل والتمور الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل في شاطىء الفناتير، ومهرجان التسوق والترفيه بالاحساء، وفي مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) فعاليات عيد الفطر، وفعاليات (كوكبك بحاجة اليك)، اضافة إلى المهرجان الصيفي بحفر الباطن ومهرجان واحتنا فرحانة بالقطيف ومهرجان راس تنورة واحتفالات أهالي الدمام التي تقام بالكورنيش.

تدشين 40 فندقاً خلال السنتين القادمتين:

وبين م. البنيان ان الهيئة تتولى الدور الرقابي والتفتيش على المنشآت السياحية لضمان الجودة وعدم تجاوز الأسعار، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على قطاع الايواء، علاوة على توزيع اكثر من عشرين مطبوعة تعريفية للمقومات السياحية من خلال 100 ستاند و40 مركز معلومات الكترونيا موزع في تلك المنشآت.

وذكر امين مجلس التنمية السياحية ان المنطقة الشرقية شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، تجاوباً مع معايير التصنيف التي طبقتها الهيئة، ولتوفير واستيعاب حجم الطلب السياحي ببلوغ القطاع الفندقي 115 فندقاً، منها 13 فندقاً من فئة خمس نجوم، وأكثر من 800 وحدة سكنية مفروشة، بعد ان كان لا يتعدى 51 فندقاً، كما ستشهد في السنتين القادمتين تدشين نحو 40 فندقاً معظمها من فئة خمس وأربع نجوم، كما ان الهيئة ماضية في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة الغير مرخصة.

واشار م. البنيان إلى ان المنطقة الشرقية تحتوي على عدة قرى سياحية تصل إلى 11 منتجعا سياحيا بحريا "شاليهات" تنتظر استقبال الزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر، متوقعاً ان يبلغ معدل الاشغال معدلات مرتفعة في هذه الشاليهات والمنتجعات الا انها لن تصل أقصاها مقارنة مع قطاع الايواء في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة التي يتوقع ان تتجاوز 90% معدل الاشغال فيها، وعزى ذلك إلى طول فترة إجازة العيد وارتباطها بالعطلة الصيفية.

واضاف مدير عام هيئة السياحة ان تلك النجاحات التي حققتها الحركة السياحة في المنطقة تدعو إلى مزيد من الاهتمام والتخطيط لبناء مشروعات سياحية تليق بمكانة المنطقة، وحفاظنا على تراثنا الوطني التي هي مصدر هويتنا وثروتنا الحقيقية.