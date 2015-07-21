ألعاب شعبية ومسابقات منوعة في «عيد جلاجل»

احتفل مركز جلاجل، الأحد الماضي، بعيد الفطر، بحضور المهندس عبدالله السويد رئيس المركز وعدد من المسؤولين.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات المنوعة، حيث رفع الحضور التهنئة إلى القيادة الرشيدة داعين الله أن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها.

يذكر أن فعاليات "عيد جلاجل" انطلقت يوم 29 رمضان بفعالية الحوامة في متنزه الشلال بتنفيذ نادي سدير فيما نظمت "الجمعية الخيرية" معايدة للجاليات صباح العيد بحضور أكثر من 800 وافد.

ونظم ثاني أيام العيد، مهرجان الطفل في متنزه الشلال اشتمل على كرنفال ألعاب شعبية ومسابقات منوعة، واختتم بالحفل النسائي بمقر لجنة التنمية مساء الأحد بمشاركة فرق إنشادية للبراعم وفقرات نالت إعجاب الحاضرات، وكانت بلدية جلاجل هيأت في وقت مبكر أماكن الاحتفالات والشوارع لتكون في أبهى حلتها يوم العيد.