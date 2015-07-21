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«جدة التاريخية».. نافذة على الماضي

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«جدة التاريخية».. نافذة على الماضي «جدة التاريخية».. نافذة على الماضي
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رمضانا كدا 2 جذب كل الثقافات

جدة - وليد العمير

    الاستمتاع بأجواء جدة التاريخية لم يقتصر على أهالي جدة وزائريها من أبناء المملكة فقط، بل امتد ليشمل مختلف الجنسيات من عرب وعجم، هذا ما رصدته عدسة "الرياض" في جولة داخل المهرجان، ف "تيد" والذي حضر للمهرجان مع زوجته وابنته وصديقه، يصف المهرجان بالرائع وانه يعمل في جدة منذ فترة طويلة، ووجد المهرجان في جدة التاريخية تجربة رائعة وتثرية ثقافياً.

وتوقف "تيد" امام بعض العاب الأطفال التي لفتت انتباه ابنته، وأيضا الملبوسات التي شدت زوجته، مشيراً الى ان مثل هذه الفعاليات تشكل أهمية في ترسيخ ثقافة المدينة وتربط جيلها الحالي بالماضي وتأكيد على تاريخها العريق، مضيفاً أن هناك ملاحظات بسيطة يمكن تجاوزها في السنوات المقبلة، ابرزها أن معظم البيوت التاريخية مقفلة ولا يمكن الاطلاع على محتوياتها في مثل هذا المهرجان، بحيث تمكن الزوار من الاطلاع على هذه البيوت وكيف كانت في هذا التوقيت من أيام رضمان تحديدا. وفي جانب آخر من ارجاء المهرجان، كان احد المقيمين الأجانب يمازح المسحراتي ويستمع الى (مواميله) وتفاعل معها، ولا نعلم ان كان يفهم عباراتها ام انه متفاعل مع الاحتفال، وعلى المسار المحدد للزوار كانت سارة وهي مقيمة سورية تقول: انا من سكان جدة منذ 13 سنة، والحقيقة لم ازر مهرجان المنطقة التاريخية قبل هذا العام، وما وجدته شيء مبهج للنفس وجعلني استعيد جزءا من ذكريات سورية، واكبر نجاح للمهرجان هي هذه الابتسامات التي رسمت على وجوه الناس الصغار قبل الكبار، فصناعة الابتسامة والبهجة والفرح هي المكسب الحقيقي لاي فعالية وتخفي كل الملاحظات والسلبيات. هذا وكان القنصل البريطاني في جدة محمد شوكت في زيارته للمهرجان بصحبة زوجته وابنائه، كشف أن عدداً من البريطانيين يحرصون على زيارة المنطقة التاريخية بجدة، ومتابعة فعاليات النسخة الثانية من "رمضاننا كدا"، مؤكداً أن تاريخ هذا المكان جزء لا يتجزأ من التاريخ العريق للمدينة الساحلي،ة التي امتازت بإرثها التاريخي والحضاري لعقود طويلة من الزمن.

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