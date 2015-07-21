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فترة الجلوس لا تؤثر على النظام الغذائى

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فترة الجلوس لا تؤثر على النظام الغذائى فترة الجلوس لا تؤثر على النظام الغذائى
كشفت دراسة علمية حديثة أن الكثيرين يعتقدون أن إنفاق المزيد من الوقت فى الجلوس بالمنزل أو العمل له تأثير سلبى على النظام الغذائى، ولكن أظهرت الدراسة أن الجلوس ليس له أى تاثير على الأنظمة الغذائية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة الدكتور كارم شوفال، وهو دكتور بجمعية السرطان الأمريكية، بتحليل عادات أكثر من 4900 بالغ فى الولايات المتحدة. ووجدت الدراسة أن إنفاق أكثر من دقيقة يوميًا فى الجلوس المستقر مثل مشاهدة التلفزيون، والقيادة فى السيارة، أو الجلوس فى العمل لم يكن مرتبطًا بشكل كبير مع نوعية النظام الغذائى، أو تناول الفاكهة والخضراوات.

وأفاد فريق شوفال على الإنترنت مؤخرًا فى دورية الطب الوقائى، أن هذا لا يعنى أنه ليس هناك فائدة لممارسة النشاط البدنى الذى يعزز ضخ الدم من القلب. ووجد الباحثون أن كل دقيقة يوميًا من التمارين المعتدلة إلى النشطة، ارتبطت مع زيادة فى نوعية النظام الغذائى للشخص، بما فى ذلك تناول المزيد من الفواكه وإستهلاك أقل للسعرات الحرارية.

وأضاف شوفال أن هناك دراسات سابقة وجدت أن مشاهدة التلفزيون ترتبط باتباع نظام غذائى سئ، لكن التأثير قد لا يأتى من الجلوس، ولكن من التعرض لإعلانات الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، أو "الأكل الجاهز" الذى غالبًا ما يأتى مع مشاهدة التلفزيون. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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