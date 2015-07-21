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لو بتعانى من جرثومة المعدة.. اعرف أهم طرق تشخيصها

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لو بتعانى من جرثومة المعدة.. اعرف أهم طرق تشخيصها لو بتعانى من جرثومة المعدة.. اعرف أهم طرق تشخيصها
جرثومة المعدة من أكثر الأمراض انتشارًا من حيث الإصابة فى مختلف الأعمار حيث تنتقل جرثومة المعدة عن طريق الطعام والشراب الملوث مما يترتب عليه حدوث بعض المشاكل الصحية بالمعدة.

حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد، مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينكة بجامعة الأزهر، إن جرثومة المعدة هى عبارة عن بكتيريا على شكل حلزونى تتواجد فى السائل الحمضى الموجود فى المعدة وتكون سببًا فى حدوث كثير من الالتهابات والتقرحات فى جدار المعدة مما يتسبب فى آلام حادة بالمعدة.

ويستكمل د. سامح قائلا: "يتم تشخيص جرثومة المعدة من خلال إجراء اختبار وفحص الجرثومة والتى تتطلب عدم تعاطى المريض لأى مضادات حيوية أو مضادات الحموضة مثل losec لمدة أسبوع قبل إجراء الاختبار".

ويتابع د. سامح: هناك أربعة طرق لتشخيص جرثومة المعدة وأهمها:
>1) الكشف عن أجسام مضادة والتى تدل على وجود الجرثومة منذ فترة أم أن الإصابة حديثة.
>2) الكشف عن وجود أجسام مضادة فى اللعاب.
>3) تشخيص بالمنظار عن طريق أخذ عينة من جدار المعدة لكى يتم وضعها فى وسط يحتوى على مادة اليوريا.
>4) إعطاء المريض كبسولة من اليوريا وبالتالى يتم الكشف عن جرثومة المعدة.
>5) عن طريق الفحص المباشر للبراز.

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مصر 365