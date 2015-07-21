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تخصيص 60% من موازنة "بلاط" للطرق بإجمالى 6.2 مليون جنيه بالوادى الجديد

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تخصيص 60% من موازنة "بلاط" للطرق بإجمالى 6.2 مليون جنيه بالوادى الجديد تخصيص 60% من موازنة "بلاط" للطرق بإجمالى 6.2 مليون جنيه بالوادى الجديد
اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أمس الاثنين الخطة الاستثمارية لمركز بلاط بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و870 ألف جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمركز، والتى تركز أغلبها فى تنفيذ مشروعات الطرق، حيث تم اعتماد 6 ملايين و200 ألف جنيه لمشروعات الطرق بالمركز والقرى التابعة له بجانب تخصيص باقى اعتمادات الخطة لمشروعات تحسين البيئة والكهرباء ودعم الوحدات المحلية.

وقال المهندس صابر صقر رئيس مركز بلاط فى تصريح صحفى إن خطة الطرق تتضمن رصف طريق بلاط - عزبة الشوربجى بطول 1000 متر وطريق عزبة الجامولة - أولاد عبد الله فى اتجاهين بطول 1700 متر وإعادة رصف طريق بلاط - قرية عين عيش بطول 500 متر، ورصف مدخل عزبة الحاج منصور بطول 800 متر وتعديل منحنى قرية ذخيرة بطول 200 متر ورصف طريق قرية عين عيش - الشيخ عبد الله بطول 850 مترا، ورصف شارع الاستراحة فى مدينة بلاط بطول 550 مترا، واستكمال رصف شارع المأذون بطول 500 متر، ورصف مدخل الحاج كامل معوض بطول 350 مترا وطريق مركز شباب بلاط بطول 300 متر.

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