أمن الإسكندرية يعلن حالة الطوارئ ببرج العرب وتأمين أعضاء الأهلى والزمالك

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية حالة الطوارئ بمنطقة برج العرب ترقبا للمباراة بين فريقى الأهلى والزمالك.

وشددت مديرية أمن الإسكندرية إجراءاتها الأمنية اللازمة لتأمين مباراة القمة بين النادى الأهلى والزمالك فى الدورى العام، التى ستقام فى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اجتماعاً مع قيادات المديرية ووكيل الادارة العامة للأمن المركزى غرب الدلتا، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث والأمن الوطنى ومدير ادارة المرور ومأمورى أقسام شرطة برج العرب والعامرية والدخيلة ومديرى الإدارات والأقسام النوعية كلاً من " المرافق والنجدة والمرور والحماية المدنية وقوات الأمن والإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية وإدارة تأمين الطرق والبحث الجنائى".

وأكد مدير أمن الإسكندرية فى اجتماعه أن التأمين يشمل نطاق طريق برج العرب بالكامل ، ويتم توزيع الخدمات الامنية وتوسيع حالات الاشتباه و تكثيف التواجد الميدانى من خلال الانتشار الاقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع بالتنسيق مع الادارة العامة للامن المركزى غرب الدلتا .

وتشمل الخدمات الأمنية قوات من الدفاع المدنى والمرور والنجدة والانتشار السريع و تأمين الطرق و قسم شرطة برج العرب ، وكافة الاقسام النوعية بالمديرية مع التواجد الإشرافى للقيادات .

وشدد مدير أمن الإسكندرية على إقامة نقاط أمنية على بعد مسافة كبيرة من الاستاد لمنع تسلل جمهور الفريقين الى الاستاد بعد قرار الجهات المعنية بعدم حضور الجماهير.

كما تم عمل خطة أمنية لتأمين اعضاء الفريقين حيث وصل فريق النادي الأهلي للإسكندرية، الى أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة وسط ترحيب كبير من المواطنين وتشديدات أمنية وتم تمشيط الفندق بواسطة كلاب ادارة المفرقعات وخبراء الحماية المدنية .

>