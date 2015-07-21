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بالصور.. القمامة تحاصر ساحة قلعة قايتباى عقب انتهاء العيد بالإسكندرية

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تعد منطقة قلعة قايتباى من أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، التى يتوافد عليها زائرو المدينة الساحلية من المصريين والعرب والأجانب، وهى فى نفس الوقت من أهم مناطق التنزه بالنسبة لأهالى الإسكندرية، نظرا لتواجدها بمنطقة بحرى أكثر المناطق الشعبية شهرة بالإسكندرية.

وقد شهدت ساحة القلعة توافد المئات عليها خلال فترة عيد الفطر المبارك للتنزه خلال العيد وتناول الأطعمة الشعبية التى تشتهر بها منطقة بحرى، إلا أن الأهالى فوجئوا بمشهد سيئ، حيث حاصرت القمامة ساحة القلعة.

وفى الوقت الذى اعتبره بعض أهالى الإسكندرية سلوك سيئ وغير حضارى من الوافدين إلى المحافظة لقضاء العيد، شكا عدد كبير من المترددين على ساحة القلعة من عدم وجود صندوق قمامة واحد فى المنطقة.

وبالرغم من الحملات المتكررة التى يؤكد حى الجمرك، على القيام بها لرفع القمامة من ساحة القلعة والمنطقة المحيطة بها، إلا أن الوضع الحالى يسىء إلى هذا الصرح الأثرى الكبير بالإسكندرية.

القمامة تحاصر ساحة قلعة قايتباى -اليوم السابع -7 -2015
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القمامة تحاصر ساحة قلعة قايتباى

القمامة تنتشر فى ساحة القلعة -اليوم السابع -7 -2015
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القمامة تنتشر فى ساحة القلعة

القمامة على ممشى القلعة -اليوم السابع -7 -2015
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القمامة على ممشى القلعة

القمامة على كورنيش البحر بجوار قلعة قايتباى -اليوم السابع -7 -2015
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القمامة على كورنيش البحر بجوار قلعة قايتباى


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