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الأحد.. استئناف سحب كراسات الشروط والحجز لـ494 قطعة أرض بالعاشر

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الأحد.. استئناف سحب كراسات الشروط والحجز لـ494 قطعة أرض بالعاشر الأحد.. استئناف سحب كراسات الشروط والحجز لـ494 قطعة أرض بالعاشر
أكد الدكتور عصام بدوى رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان أن فروع بنك التعمير والإسكان سوف تستأنف يوم الأحد المقبل طرح كراسات شروط حجز 494 قطعة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيها، بمدينة العاشر من رمضان، بعد توقفها أسبوع بسبب إجازة العيد.

وقال بدوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قطع العاشر من رمضان تأتى ضمن 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعى فى 10 مدن جديدة ضمن القرعة السادسة، على أن يتم بدء تلقى استمارة الحجز فى الفترة من 3 أغسطس وحتى 27 أغسطس المقبل.

وأوضح بدوى، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25 % من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1 % لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحا أنه سيتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

وأشار بدوى، إلى أنه من شروط التقديم، أن يكون الشخص طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأبناء القصر)، بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

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