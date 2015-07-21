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عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين العاصمة العراقية فى عيد الفطر المبارك

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عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين العاصمة العراقية فى عيد الفطر المبارك عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين العاصمة العراقية فى عيد الفطر المبارك
أعلن قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمري نجاح الخطة الأمنية لتأمين العاصمة العراقية خلال عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس الماضى وانتهت مساء الاثنين دون وقوع إرهابية فى بغداد، وقال الشمرى إن الخطة الأمنية المعدة للعيد نجحت بنسبة مائة بالمائة ولم تشهد بغداد أي خروقات أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن خلية "الصقور" الاستخبارية بوزارة الداخلية العراقية فككت مايسمي "ولاية بغداد في تنظيم داعش"، واعتقلت 41 إرهابيا من عناصرها وانتحاريان كانا يعتزمان تفجير نفسيهما خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت خلية الصقور الإستخبارية أنه تم إحباط هجمات إرهابية كادت تستهدف مساجد وحسينيات ومطاعم في العاصمة، وأشارت المصادر إلى أن خلية الصقور تابعت العناصر الإرهابية في الشبكات العاملة بالعاصمة بغداد، وتمكنت من اعتقال عناصر الخلية، وبعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بقيامهم بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 70 عبوة ناسفة لاصقة وخمس عبوات ناسفة وخمسة مسدسات كاتمة للصوت وست قنابل يدوية و17 قذيفة هاون وصاروخ كاتيوشا و50 دائرة كهربائية تستخدم لتفجير العبوات الناسفة مع اكثر من 200 صاعق ونحو 300 متر من فتيل تفجير، وسبع قطع من سلاح " BKC" وقطعة واحدة من سلاح قناص و10 قطع من بندقية "AK".

ولفتت إلى أنه تم تسجيل اعترافات المجموعة الإرهابية، وتضمنت التأكيد على ان جرائمهم لم تكن تميز مابين الطوائف والمذاهب وكانت تستهدف العراقيين والمدنيين الأبرياء.
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