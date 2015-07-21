أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بالجيزة

Google+ Print
السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بالجيزة السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بالجيزة
تمكن فريق من رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على نيران اشتعلت بشقة سكنية بعقار بشارع طوسون بالجيزة، وذلك عقب الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

وقد أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية وفيات أو إصابات فى صفوف أى من السكان أو قاطنى المنزل، ولم تسجل حالات اختناق فى الحادث.

وأضاف "المصدر"، أنه حتى الآن لم يتبين سبب الحريق، وأنه من المرجح أن يكون وراء الحادث ماس كهربائى، وهذا ما سيتضح من خلال معاينة المعمل الجنائى لمقر الواقعة.

كان حريق قد اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بشارع طوسون بالجيزة، وفور تلقى الحماية المدنية بلاغاً بالواقعة، انتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء وسيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365