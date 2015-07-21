السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بالجيزة

تمكن فريق من رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على نيران اشتعلت بشقة سكنية بعقار بشارع طوسون بالجيزة، وذلك عقب الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

وقد أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية وفيات أو إصابات فى صفوف أى من السكان أو قاطنى المنزل، ولم تسجل حالات اختناق فى الحادث.

وأضاف "المصدر"، أنه حتى الآن لم يتبين سبب الحريق، وأنه من المرجح أن يكون وراء الحادث ماس كهربائى، وهذا ما سيتضح من خلال معاينة المعمل الجنائى لمقر الواقعة.

كان حريق قد اندلع بشقة سكنية بأحد العقارات بشارع طوسون بالجيزة، وفور تلقى الحماية المدنية بلاغاً بالواقعة، انتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء وسيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران.