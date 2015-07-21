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"الجنايات" تنظر اليوم تجديد حبس "ريان النزهة" المتهم بالنصب على المواطنين

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"الجنايات" تنظر اليوم تجديد حبس "ريان النزهة" المتهم بالنصب على المواطنين "الجنايات" تنظر اليوم تجديد حبس "ريان النزهة" المتهم بالنصب على المواطنين
تنظر، اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس "فادى.ع" الشهير بـ"ريان النزهة"، لاتهامه بالنصب على عشرات المواطنين فى مبالغ مالية تتجاوز الـ20 مليون جنيه، بالاشتراك مع آخرين، عن طريق شركة وهمية لتوظيف الأموال بالنزهة.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم وآخر يديران نشاطًا وهميًا باسم شركة "سكاى لاين بروكرز" بالاتفاق والمساعدة مع شخص أمريكى الجنسية، بعد فتح حساب بأحد البنوك، لإيداع الأموال التى حصلوا عليها من الضحايا البالغ عددهم 400 بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

يشار إلى أن الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بالسجن المشدد 15 عاما على "فادى.ع" فى قضية أخرى مماثلة لاتهامه بالنصب على 400 مواطن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى 13 مايو الماضى قبول استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل "فادى.ع"، ريان النزهة، بكفالة 20 ألف جنيه، مع استمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365