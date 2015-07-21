إصابة طفلة سقطت من القطار أثناء نزولها مع أسرتها قبل محطة مطروح

أصيبت زينب أحمد أحمد (12 سنة) طالبة، مقيمة المنوفية، بتهتك بالفخد الأيسر والقدم اليمنى والحالة العامة متوسطة إثر السقوط من قطار.

وأكد والد المصابة (52 سنة)، صحفى بجريدة الشروق، أنه كان يستقل وأسرته القطار رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مطروح وحاولوا النزول من القطار أثناء إبطاء سرعته بمحطة الكيلو 7 شرق مدينة مرسى مطروح فسقطت نجلته اسفل القطار، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم احدا بالتسبب فى إحداثها.

تم تحويل المصابة إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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