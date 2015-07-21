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إصلاح الجماعة الإسلامية لـ"خالد مشعل": مصر قدمت لفلسطين أكثر منك

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إصلاح الجماعة الإسلامية لـ"خالد مشعل": مصر قدمت لفلسطين أكثر منك إصلاح الجماعة الإسلامية لـ"خالد مشعل": مصر قدمت لفلسطين أكثر منك
قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن على خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن يهتم بالقضية الفلسطينية وليست غزة فقط، وألا يتجنى على ، لأن مصر قدمت للقضية الفلسطينية أكثر مما قدم مشعل.

وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن على مشعل أن يلزم إسرائيل بفتح المعابر بين غزة وإسرائيل، ولا يحمل مصر أى فشل للقضية الفلسطينية لأن مصر قدمت لفلسطين أكثر مما قدمه هو- أى مشعل.


>إصلاح الجماعة الإسلامية: الإخوان سيزيدون العنف للضغط على الدولة للتصالح

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مصر 365

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