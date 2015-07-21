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تركيب 80 شمندورة ورفع 98% من المستهدف بقناة السويس الجديدة

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تركيب 80 شمندورة ورفع 98% من المستهدف بقناة السويس الجديدة تركيب 80 شمندورة ورفع 98% من المستهدف بقناة السويس الجديدة
أعلنت إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس فى بيان الانتهاء من تركيب 80 شمندورة (علامة ملاحية) فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة من إجمالى 115، وكذلك إنهاء عمل 18 كراكة. وعودتهم إلى بلادهم وأن أعمال التكريك سوف تنتهى فى الوقت المحدد، ولم يتبق سوى 16 يوما على افتتاح القناة الجديدة.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد أكد فى تصريحات صحفية أنه سيتم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة بنسبة 100 % يوم الجمعة المقبل.

وأشار تقرير إدارة الكراكات بأنه تم رفع 258 مليون 602 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 98%، وبواقع تنفيذ يومى قدرة 877 ألفا و23 متر مكعب وذلك من إجمالى 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه باستخدام 27 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء 18 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل".

وأشار البيان إلى أن 18 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى "NBVT" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 197 مليونا و213 ألف متر مكعب بنسبة 97،4%.بنسبة تنفيذ يومية قدرها 793 ألفا و552 متر مكعب.


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