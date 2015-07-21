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متحف برادو بإسبانيا يقدم لذوى الإعاقة البصرية خدمة لمس المعروضات

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متحف برادو بإسبانيا يقدم لذوى الإعاقة البصرية خدمة لمس المعروضات متحف برادو بإسبانيا يقدم لذوى الإعاقة البصرية خدمة لمس المعروضات
قالت صحيفة لابرينسا، إن متحف برادو الشهير فى إسبانيا قدم لزوى الإعاقات البصرية طريقة مبتكرة، للتمكن من النظر إلى الصور المعروضة فى المتاحف من خلال اللمس .

وقالت صحيفة لا ناسيون، إن أحد الزوار خوسيه بيدرو جونزاليس، وهو ضرير وزار المتحف، وقال "هذا المعرض رائع، وقد زرت متاحف فى دول أخرى واستخدمت التقنية نفسها لجعل المعروضات متاحة أمام أصحاب الإعاقات البصرية، لكن النسخ المعروضة كانت أصغر حجمًا من الأعمال الأصلية ومقدمة بالأبيض والأسود".

ومن أهم اللوحات المعروضة كانت للرسام الإسبانى الشهير دييجو فيلاسكيز، وأكد جونزاليس أن المتحف أيضًا يوفر أطباقًا خاصة للكلاب المتخصصة فى إرشاد المكفوفين، إضافة إلى تعليمات صوتية للزوار.

وأوضحت الصحيفة، أن المعرض سيغلق فى مدريد فى 18 أكتوبر المقبل، ولكنه يعتزم إقامة معرض آخر فى مدينة أخرى فى إسبانيا.

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مصر 365