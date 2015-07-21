رئيس الوزراء يفتتح مقر السفارة المصرية الجديدة بغينيا الاستوائية

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مبنى السفارة المصرية الجديد بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، والذى أقيم على مساحة ستة آلاف متر مربع بأرقى أحياء العاصمة الاستوائية، وتم الانتهاء من إنشائه فى زمن قياسى لم يتعد الستة أشهر بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم من المهندس إبراهيم محلب شخصيًا.

وقام رئيس الوزراء برفع العلم المصرى وقص شريط افتتاح المجمع، الذى يتكون من أربعة مبانى وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية فى احتفالية بالعاصمة الاستوائية، فى حضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والسفير محمد كاظم سفير مصر لدى غينيا الاستوائية وأعضاء السفارة، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع غرب ووسط أفريقيا بالشركة، ووسط تواجد حشد من أبناء الجالية المصرية بغينيا الاستوائية.

من جانبه، قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" المنفذة لمشروع مجمع السفارة المصرية الجديد، إن هذا المشروع يأتى فى إطار العلاقات القوية بين مصر وغينيا الاستوائية على المستوى الرسمى والشعبى.

وأشار إلى أنه تم إنجاز المشروع فى وقت قياسى خلال ستة أشهر، وهو عبارة عن أربعة مبان، بما يجعلها مجمعًا متكاملاً، وقامت الشركة بتشييدها حتى يفخر بها المصريون، موضحًا أن المقاولون العرب فى غينيا استطاعت تنفيذ مشروعات فى غينيا الاستوائية بما يزيد على مليارى دولار، وأن هناك مفاوضات حاليًا لإنشاء مصنع أدوية مشترك على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع فى العاصمة الاقتصادية لغينيا الاستوائية، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى بغينيا الاستوائية وتنفيذ مشروعات بها فى مجالات الطرق والإنشاءات والإسكان والبنية الأساسية ومياه الشرب.