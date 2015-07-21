هاشتاج "حماس تعتقل السلفيين" يفضح ممارسات الحركة ضد المعتقلين بغزة

دشن نشطاء فلسطينيون وعرب، هاشتاج حمل عنوان "حماس تعتقل السلفيين"، نددوا من خلاله بحركة الاعتقالات الواسعة التى نفذتها الحركة، بشأن عدد من "الدعاة والمجاهدين"، كاشفين عن تجاوزات أخلاقية قامت بها عناصر مسلحة من الحركة ضد السلفيين فى قطاع غزة.

وكتب أحد المغردين عبر الهاشتاج قائلاً: "حماس تصف السلفيين بـالخفافيش والمرتزقة، رمتنى بدائها وانسلت مرتزقة رواتب وخفافيش ظلام ينتهكون حرمات البيوت مثلكم".

وأضاف مغرد مصرى قائلاً: "حماس تعتقل السلفيين علشان خاطر حبايبهم الصهاينة، ويدعوا على المصريين وعايزينا، نحرر لهم أراضيهم".

وأدان مستخدمو الهاشتاج، حملة الاعتقالات غير المبررة، والتى وصفوها أنها جاءت على خلفية عدة انفجارات مصطنعة من قبل الحركة، لحبس مئات من السلفيين، وحرمان أطفالهم وذويهم منهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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