بالصور.. "برج العرب" تستعد لاستقبال قمة 2015 بين الأهلى والزمالك

فى الوقت الذى تتجه الأنظار اليوم نحوها، تستعد مدينة برج العرب بالإسكندرية، لاستقبال مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب، وهى المباراة التى تحمل أهمية خاصة بالنسبة لجماهير الفريقين بعد عودة الزمالك بقوة لمستواه المعهود، ما أعطى أملاً جديدًا لجماهيره بتغيير مسار المباريات السابقة بين الفريقين، وبعد انتهاء آمال جماهير الأهلى فى الحصول على الدورى لتصبح القمة هى التعويض المناسب بالنسبة لجماهيره.

ويشهد كوبرى برج العرب بعض التجهيزات، بينما تستقر الأوضاع فى المنطقة المحيطة بالاستاد الذى يبعد عن الإسكندرية حوالى 38 كيلو مترًا.

ويطلق على استاد برج العرب أيضًا اسم استاد الجيش المصرى، وهذا الاسم أيضًا معلق على بعض مداخله، ويعد واحدًا من أكبر الاستادات فى الشرق الأوسط بأكمله، ومقام على مساحة 145 فدانًا، وحوله سور بطول 3 كم، وشبكة طرق داخلية تبلغ 6 كم ومجموعة من التجهيزات المهمة.



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