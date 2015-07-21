الطقس رطب على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا والعاصمة 36 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل ليلاً على كل الأنحاء وعلى السواحل الشمالية نهارًا، وحار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر،

القاهرة

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

الصغرى 23 العظمى 36 الإسكندرية الصغرى 23 العظمى 31الصغرى 21 العظمى 31الصغرى 24 العظمى 32الصغرى 24 العظمى 32الصغرى 23 العظمى 33الصغرى 25 العظمى 37الصغرى 25 العظمى 37الصغرى 21 العظمى 33الصغرى 19 العظمى 36الصغرى 22 العظمى 37الصغرى 26 العظمى 35الصغرى 29 العظمى 39الصغرى 28 العظمى 40الصغرى 30 العظمى 39