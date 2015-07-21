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تفاصيل الاجتماع الأمنى للقاء الأهلى والزمالك والضوابط النهائية للمباراة

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تفاصيل الاجتماع الأمنى للقاء الأهلى والزمالك والضوابط النهائية للمباراة تفاصيل الاجتماع الأمنى للقاء الأهلى والزمالك والضوابط النهائية للمباراة
انتهى، منذ قليل، الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك الليلة بالدورى، وتم الاتفاق على الضوابط النهائية لمباراة القمة الليلة وهى:

أولاً: دخول لاعبى الأهلى والزمالك أرض الملعب ممسكين بأيدى بعضهم البعض نبذًا للتعصب والتأكيد على إقامة المباراة فى أجواء ودية.
>ثانيًا: السماح لعدد 15 فردًا من كل نادٍ فقط بالحضور.
>ثالثًا: التصديق على كشف بأسماء الإعلاميين الذين سيحضرون المباراة، ولن يسمح لأى فرد غير متواجد اسمه فى الكشوف بالحضور سواء من الإعلاميين أو غيرهم.
>رابعًا: تكليف وليد مهدى منسق الوطنى بالإشراف على تنظيم المؤتمر الصحفى عقب المباراة، وتنظيم دخول الفضائيات حفاظًا على حقوق الشركة الراعية.

وحضر الاجتماع كل من ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، واللواء فؤاد طلبة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية للامن المركزى، واللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية، ومحمود علام المدير التنفيذى للأهلى، وأحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك.

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مصر 365

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