حملات تفتيشية على 189 مسجدًا بالقاهرة والمحافظات وخصم 10 أيام للمخالفين

شنت لجان وحملات تفتيشية مكبرة تابعة لوزارة الأوقاف، حملات تفتيشية مفاجئة قادها عدد من قيادى الوزارة بدرجة وكيل وزارة لمتابعة الانضباط فى المساجد عقب أجازة العيد؛ كان أبرزها حملات فى نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة شملت 189 مسجدًا.

من جانبه قام الشيخ محمود أبو حبسة مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمد حسين قاسم مدير الدعوة بالجيزة، بقيادة حملة تفتيشية مفاجئة، وبصحبتهما أكثر من 8 مفتشين، وشملت الحملة مساجد منطقة المهندسين والعجوزة والدقى والهرم وفيصل، وفى نهاية الحملة عاقبت العاملين بـ50 مسجدًا بالخصم والتحقيق.

وقرر الشيخ محمود أبو حبسة وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة خصم 10 أيام من راتب المخالفين.

وفى محافظة القليوبية قام الشيخ صبرى ياسين عيد دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بقيادة حملة تفتيش ومتابعة واسعة على مساجد المحافظة شملت 139 مسجدًا، انتهت بفحص عدد من المكتبات وجمع الكتب التى تحمل فكرًا متشددًا، وإحالة الموظفين المخالفين إلى التحقيق.