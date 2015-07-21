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قائد سلاح الجو الليبى يعيين آمر لعمليات سلاح الجو وآخر لقاعدة بنينا

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قائد سلاح الجو الليبى يعيين آمر لعمليات سلاح الجو وآخر لقاعدة بنينا قائد سلاح الجو الليبى يعيين آمر لعمليات سلاح الجو وآخر لقاعدة بنينا
أعلن العميد ركن طيار صقر الجروشى قائد سلاح الجو الليبى أنه قرر تعيين العقيد طيار سعد الورفلى آمر لعمليات سلاح الجو، فيما كلف العقيد ركن طيار محمد منفور المنفى آمرا لقاعدة بنينا الجوية.

وقال الجروشى فى تصريح صحفى الليلة، إنه “أصدر اليوم قرارى ترقية يقضى أحدهما بتعيين العقيد طيار سعد الورفلى آمر لعمليات سلاح الجو الليبى، فيما يقضى الآخر بتعيين العقيد طيار ركن محمد منفور المنفى خلفا للورفلى فى أمرة قاعدة بنينا الجوية".

وأضاف أن "القرارين جاء بمباركة الفريق أول الركن خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، واللواء عبدالرازق الناظورى رئيس الأركان العامة للجيش".
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