أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. تكريم 5 من أوائل الجمهورية ثانوية أزهرية فى العاشر من رمضان

Google+ Print
اليوم.. تكريم 5 من أوائل الجمهورية ثانوية أزهرية فى العاشر من رمضان اليوم.. تكريم 5 من أوائل الجمهورية ثانوية أزهرية فى العاشر من رمضان
أكد الشيخ عبد العزيز يوسف مدير المنطقة التعليمية الأزهرية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، أن مشيخة الأزهر الشريف وجهت التهنئة للمعاهد التى خرج منها الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، على هذا النجاح الكبير، وعلى المستوى المتقدم الذى يتمتع به خريجو المعاهد سواء الخاصة أو العامة، مؤكدًا أنها ستكرم إدارة معهد فؤاد خميس النموذجى الأزهرى بالعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، الطالبين الحاصلين على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية الشعبة الإسلامية.

وأضاف الشيخ عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان سيكرم أيضًا الأوائل خلال أيام، كما سيقوم المهندس محمد الزاهد أيضًا بتكريمهم بشكل شخصى فى احتفالية كبيرة ستشهدها مدينة العاشر خلال أيام أيضًا.

وأوضح الشيخ عبد العزيز، أن العاشر من رمضان حصد بها 5 طلاب المراكز الأولى على الثانوية الأزهرية، حيث فاز الطالب محمود أحمد عبد الوهاب الدقن بالمركز الأول على المكفوفين شعبة إسلاميات من معهد العاشر الثانوى الأزهرى، والأول شعبه إسلامية الطالب أسامة إبراهيم محمد إسماعيل من معهد فؤاد خميس بالعاشر والمركز الثالث شعبة إسلامية أيضًا من معهد فؤاد خميس وهو الطالب سليمان مصطفى سليمان عبد الرحمن، أما معهد محمد جويقل النموذجى فكان له مركزان؛ الثانى للطالبة روفيدة حامد محمود مصطفى، والثامن للطالبة إسراء فرج محمد أحمد خضر.

الجدير بالذكر، أن هذا التفوق يعد المرة الثالثة على التوالى التى يحصد فيها طلاب معهد فؤاد خميس عدداً من المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365