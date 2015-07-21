اليوم.. تكريم 5 من أوائل الجمهورية ثانوية أزهرية فى العاشر من رمضان

أكد الشيخ عبد العزيز يوسف مدير المنطقة التعليمية الأزهرية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، أن مشيخة الأزهر الشريف وجهت التهنئة للمعاهد التى خرج منها الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، على هذا النجاح الكبير، وعلى المستوى المتقدم الذى يتمتع به خريجو المعاهد سواء الخاصة أو العامة، مؤكدًا أنها ستكرم إدارة معهد فؤاد خميس النموذجى الأزهرى بالعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، الطالبين الحاصلين على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية الشعبة الإسلامية.

وأضاف الشيخ عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان سيكرم أيضًا الأوائل خلال أيام، كما سيقوم المهندس محمد الزاهد أيضًا بتكريمهم بشكل شخصى فى احتفالية كبيرة ستشهدها مدينة العاشر خلال أيام أيضًا.

وأوضح الشيخ عبد العزيز، أن العاشر من رمضان حصد بها 5 طلاب المراكز الأولى على الثانوية الأزهرية، حيث فاز الطالب محمود أحمد عبد الوهاب الدقن بالمركز الأول على المكفوفين شعبة إسلاميات من معهد العاشر الثانوى الأزهرى، والأول شعبه إسلامية الطالب أسامة إبراهيم محمد إسماعيل من معهد فؤاد خميس بالعاشر والمركز الثالث شعبة إسلامية أيضًا من معهد فؤاد خميس وهو الطالب سليمان مصطفى سليمان عبد الرحمن، أما معهد محمد جويقل النموذجى فكان له مركزان؛ الثانى للطالبة روفيدة حامد محمود مصطفى، والثامن للطالبة إسراء فرج محمد أحمد خضر.

الجدير بالذكر، أن هذا التفوق يعد المرة الثالثة على التوالى التى يحصد فيها طلاب معهد فؤاد خميس عدداً من المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية.