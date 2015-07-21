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هندسة طنطا تناقش رسالة ماجستير عن هندسة الرى والهيدروليكا اليوم

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هندسة طنطا تناقش رسالة ماجستير عن هندسة الرى والهيدروليكا اليوم هندسة طنطا تناقش رسالة ماجستير عن هندسة الرى والهيدروليكا اليوم
تناقش المهندسة آيات النمر المعيدة بقسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، رسالة الماجستير الخاصة بها بعنوان "On Farm Water Management in Nile Delta" بقاعة السيمنار بمبنى مدنى بهندسة طنطا مجمع الكليات بسبرباى.

وتتكون لجنه الحكم والمناقشة من كل من الدكتور محمد نور الدين أستاذ الهيدروليكا بهندسة عين شمس، والدكتور عبد العظيم نجم أستاذ الموارد المائية، ورئيس قسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية، والدكتورة باكيناز زيدان أستاذ الموارد المائية بهندسة طنطا والمشرف الرئيسى.

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