العثور على جثة شاب في حوض سباحة في منزل ديمي مور

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة شاب غريق في حوض سباحة داخل منزل الممثلة الأمريكية الشهيرة Demi Moore في لوس أنجلوس.

وتعود الجثة لشخص يبلغ من العمر 21 عاماً، لم يكشف عن اسمه حتى هذه اللحظة، إلا أنه ليس من بين أفراد أسرة Demi.

ولم تكن النجمة البالغة من العمر 52 عاماً وأسرتها موجودين في المنزل عند وقوع الحادث.

وعبّرت Demi عن أسفها لما حصل شارحة أنّ الحادث وقع أثناء وجودها خارج البلاد، أثناء إقامة أحد مساعديها حفلة داخل منزلها.

وقالت إنّ ما حصل مأساة حقيقيّة وإنّ قلبها مع عائلة الضحيّة وأصدقائه.

يذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات وقوع الوفاة قبل الكشف عن هوية الضحية.

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