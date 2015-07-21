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جيني إسبر تستفتي جمهورها حول إطلاق جزء جديد من "صبايا"

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جيني إسبر تستفتي جمهورها حول إطلاق جزء جديد من "صبايا" جيني إسبر تستفتي جمهورها حول إطلاق جزء جديد من "صبايا"

الإثنين 20-07-2015 17:34

طرحت الفنانة السورية جيني إسبر عبر صفحتها على "فايسبوك"، سؤالاً يتعلّق بمدى رغبة متابعيها بإطلاق جزء جديد من مسلسل "صبايا" الذي كانت هي إحدى بطلاته من جزئه الأوّل.
وكتبت إسبر عبر "فيسبوك"، "بتوصلني كتير استفسارات عن تصوير أو عمل جزء سادس لمسلسل صبايا، وللأمانة مافي أي إجراء لعمل هيك شي حتى اللحظة، بس بحب أعرف آرائكن بتأيدو عمل جزء سادس للمسلسل أو بتشوفوا إنو الأفضل عمل شي مختلف، بس بنفس المجال تقريباً يعني شي بيلامس حياة الصبايا ومشاكلهن، وهمومهن بطريقه مسليّة وطريفة".
وجاءت الآراء مُتباينة حول إطلاق جزء جديد من العمل، فبعض المُتابعين أيّدوا وجود جزء سادس من العمل لكن شريطة استعادة جميع البطلات الأساسيات اللاتي كنّ متواجدات في الجزء الأوّل، مع التشديد على عدم إدخال أي لهجة عربية أخرى والحفاظ على الروح السورية البحتة في العمل.
فيما اعترض قسم من المُتابعين على إطلاق جزء جديد وكتب أحد رواد "فيسبوك" تعليقاً على منشور إسبر، "يعني ملينا منو وهو بالأساس أحداثو مو واقعية، يعني بظن بمجتمعنا مافي صبايا عايشين بكل هالحرية وكلشي بساووه بكيفهن، بظن في مسلسلات أحلا من هيك لأنو المسلسل ماكان واقعي أبد".

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سيدتي