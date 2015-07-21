حفل ناجح لنجوى وعاصي وناصيف في عيد الفطر

ثاني أيام عيد الفطر، كان الجمهور على موعد مع حفلة جمعت الفنانة نجوى كرم والفنان عاصي الحلاني والفنان الشاب ناصيف زيتون. في فندق الحبتور في بيروت. بدأ الحفل مع فقرة لناصيف، غنى فيها أجمل أغنياته، وكان واضحاً انسجام الحضور معه.

بعدها صعدت نجوى المسرح بفستانها البرتقالي ورحبت بكل الحضور، وعايدتهم بعيد الفطر، ولاقت أغنيتها الجديدة التي أصدرتها قبل أيام "بوسة قبل النوم" استحساناً كبيراً لدى الجمهور الحاضر.

وختم الفنان عاصي الحفل، حيث قدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، وكان واضحاً تفاعل الجمهور معه بشكل كبير لاسيما عندما قدم المواويل والدبكة.