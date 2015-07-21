"مزيان واعر"... جديد دنيا باطما

أطلقت الفنانة المغربية دنيا باطما أغنيتها الجديدة "مزيان واعر"، من كلمات وألحان توفيق المغربي، وإنتاج محمد الترك.

جديد باطما لقي إعجاب جمهورها، الذي هنأها على الإطلالة الجميلة وعلى اختياراتها المتميزة كما عودت جمهورها.

في المقابل، شكرت دنيا باطما جمهورها على تشجيعهم وتعليقاتهم الإيجابية على كل أعمالها.

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