32 قتيلاً في هجومين انتحاريين على جانبي الحدود التركية - السورية

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم الانتحاري الذي أوقع أمس 30 قتيلاً على الأقل ومئة جريح في مدينة سوروتش التركية قرب الحدود السورية ووصفه بأنه "عمل إرهابي".

وقال اردوغان خلال زيارة الى الشطر الشمالي من قبرص "نحن في حداد بسبب عمل ارهابي اوقع 30 قتيلا والعديد من الجرحى. أنا أندد وألعن باسم شعبي، مرتكبي هذه الوحشية".

وأضاف: "يجب ادانة الارهاب بغض النظر عن مصدره" داعيا الى حملة دولية لمكافحة الارهاب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جثثا تحت أشجار خارج مبنى المركز الثقافي في البلدة التي يغلب على سكانها الأكراد بجنوب شرق تركيا وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود السورية.

واعلن رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو ان العناصر الاولى للتحقيق تفيد بأن تنظيم داعش يقف وراء الاعتداء الانتحاري. وقال في مؤتمر صحافي عقده في انقرة «ان العناصر الاولى للتحقيق تكشف ان التفجير ناجم عن اعتداء انتحاري قام به داعش» في اشارة الى تسمية سابقة مختصرة للتنظيم. واضاف رئيس الحكومة «لكننا لم نصل بعد الى احكام نهائية». وتابع داود اوغلو ان منفذ الهجوم الانتحاري لم يعرف بعد لكن المعلومة ستعلن «متى اصبحت متوافرة». واشارت وسائل اعلام تركية عدة الى امكانية ان تكون امرأة «انتحارية» تناهز العشرين من العمر هي التي نفذت الهجوم. وقال رئيس الوزراء ان انتشار تعزيزات عسكرية على الحدود بين بلاده وسورية التي بدأت قبل اسابيع عدة «سيتواصل».

وقال أحد الشهود لرويترز عبر الهاتف قائلا إن اسمه محمد "شاهدت أكثر من 20 جثة. أعتقد أن عدد المصابين يتجاوز 50.. كان انفجارا هائلا كلنا شعرنا باهتزاز". ويأتي الهجوم بعد أسابيع من نشر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قوات ومعدات إضافية على طول أجزاء من حدودها مع سوريا خشية أن يمتد القتال بين القوات الكردية والجماعات المسلحة وقوات الحكومة السورية ومتشددي داعش لأراضيها.

وتخشى أنقرة من أن أي فوضى في المنطقة الحدودية قد تعيد إشعال الانتفاضة الانفصالية الكردية التي قتلت نحو 40 ألف شخص منذ عام 1984. كما سيثير الأمر قلق الحلفاء الغربيين الذين يريدون قدرا أكبر من السيطرة على الحدود المترامية الأطراف التي تعد واحدة من جبهات المعركة ضد تنظيم داعش.

وذكرت صحيفة حريت في موقعها على الانترنت أن الانتحاري شابةً في الثامنة عشر من عمرها لكن لم يكن هناك تأكيد لذلك من مصدر مستقل.

قالت بولدان ان الانفجار وقع فيما اجتمع شباب أتراك وأكراد في المركز الثقافي قبل رحلة مقررة لبلدة كوباني في سوريا التي يؤمنها مقاتلون أكراد سوريون منذ الشهر الماضي. وكانت كوباني مسرحا لواحدة من أكبر المعارك ضد تنظيم داعش العام الماضي. وتمكنت القوات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب من طرد متشددي التنظيم بمساعدة الضربات الجوية الأمريكية بعد شهور من القتال والحصار.

وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إنه أمر نائبه نعمان كورتولموش بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعمل بالتوجه إلى سوروتش.

وبالتزامن مع هجوم سوروتش فجر انتحاري نفسه امس في سيارة مفخخة في جنوب مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بريد الكتروني "فجر انتحاري نفسه بسيارة مفخخة على حاجز لوحدات حماية الشعب في جنوب كوباني"، مشيرا الى مقتل عنصرين من الوحدات.