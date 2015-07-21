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ولي ولي العهد يلتقي رئيس الشيشان ويجتمع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية

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ولي ولي العهد يلتقي رئيس الشيشان ويجتمع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية ولي ولي العهد يلتقي رئيس الشيشان ويجتمع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس، فخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي المكلف خالد العيسى ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي الوزير المرافق ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضر الاجتماع رئيس البرلمان في جمهورية الشيشان ماغمد داؤدوف ونائب رئيس حكومة الشيشان حسن حكيموف والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي اليغ ازيروف.

وفي سياق آخر، اجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

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