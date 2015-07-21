حظك اليوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 21 يوليو – تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 21 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الحمل كرماء لحد الإسراف، كما إنهم أحرار مستقلون ويميلون إلى حد الزعامة، رموز الحمل هى الصدق والأمانة والصراحة والإخلاص والاستقامة، وهو لا يعرف الغرور ولا الخداع، لكنه يتمتع بسرعة بديهة وقدرة قوية على الإلهام وهو ليس خاليا من العيوب، ولكن أفضل صفاته صلابته عند التعامل مع الشدائد والأزمات.>يعشق مواليد برج الثور كل ما هو كبير وضخم وواسع، الصخامة تشعره بالانتعاش والقوة ويحب أن يقتنى اللوحات الثمينة والتحف الغريبة، ومن أهم صفات الثور رجل أم امرأة هى الصلابة فى الرأى فم ملتزمون بمواقفهم وآرائهم، ولا شىء يزحزحهم عن هذا، كما أنهم من أكثر الناس تحملا للضغوط.>مولود برج الجوزاء يسعى دائما إلى القمة ولكن مشكلته هى أنه لا يعرف أين هى؟ وهل هى فى المال والثراء أم فى الصحة أو الحب أو المستقبل والمركز المرموق وربما كانت فى كل ذلك فكوكب عطارد يدفعه إلى أعلى ويهمس بداخله، ولا يزال هناك المزيد من الأفضل والأحسن وهو نفسه لا يعرف بالتحديد ماذا يريد ولكن فكرة هنالك أفضل وأحسن تظل تراوده دوما.>تختلف أهمية مواليد برج السرطان من شخص لآخر هناك بعض التقلبات الجنونية التى تحدث لهؤلاء المواليد فى شخصيتهم يضفيه عليهم القمر الذى يتحكم فى هذا البرج، ويجعله يضحك من ذكرياته ويبكيه فى نفس الوقت، أجمل الأماكن إلى نفسه الشواطئ البحرية وألوانها، المنير منها والمتلألئ كالأبيض والفضى والذهبى وحجره اللؤلؤ.>صاحب هذا البرج لا يعرف الاعتدال فى كل شىء، فهو عندما يعمل يعمل بكل طاقته ومجهوده لأنه يفضل العمل الذهنى على الجسمانى وكثير ما يجهد نفسه لذلك، وعندما يحب فإنه يحب بقوة وعندما يغضب يغضب بقوة ويمرح بابتذال ويلبس الملابس الغالية والأنيقة ويحب السفر والضيافة والسمر والانتعاش، مغامراته كثيرة وأنشطته أكثر وأوسع.>مولود برج العذراء لا يقر بعيوبه ولا يطيق النقد ويبدو وكأنه يفتش عن عيوب الناس وينتقدها غافلا عن نقاط ضعفه، ولكن الحقيقة أنه يعرفها جيدا ويلوم نفسه عليها، ولذلك لا يطيق أن يسمعها جهرا وإذا سمعها انكرها بشدة وتظلم، مواليد هذا البرج لا يظهر لديهم القلق ولكنهم يعيشون بداخله ولم تقرأ أى انفعالات نفسية على وجوهم وان كانت كل تلك التقلبات تؤثر على صحتم فى النهاية.>شخصية برج الميزان خلقت مجزأة لأجزاء متساوية من الذوق والرقة والعدل والحكمة والرحمة، وكذلك من العند والصلابة والمشاحنة والمجادلة حتى أحيانا يطلق عليها "الشريك المخالف" أثناء تناول أى موضوع أو مناقشته، وإن كان سيظل عادلا وصادقا فى كل كلمة يقولها.>لدى مولود برج العقرب إيمان شديد وغالبا ما تدور فى رأسه تساؤلات كثيرة عن أسرار الحياة والموت وغالبا ما يقرأ الأساطير القديمة بكثرة، حتى إنه يستطيع العيش بجوار البحر وحيدا، قويا وهادئا كالموج وأحيانا أخرى يواجه الناس مرتديا قناعا من الهدوء والسيطرة ، يخفى رغبته الشديدة فى النجاح والفوز.>صاحب برج القوس مغرم بالمغامرات والإثارة، وكثير منهم يهوى الألعاب التى تحتوى على رهانات كسباق الخيل وكثيرا ما يحالفه الحظ فيها، أما فى أمور الحب والهوى فالجرىء والخجول منهم لا يتردد فى الزج بنفسه بتهور فى العلاقات، وإن كان يتخلى أو يهدر محبوبه بنفس هذا التهور حتى تأنى فكرة الجواز وقتها يختار ويتأنى.>مولود برج الجدى لا يتدخل فى شئون غيره ولا تجذبه النميمة رغم أنه ينطق بما فى عقله بسرعة غير عابئ بالألفاظ التى ينطق بها وإذا احتجت لنصيحته أو رأيه فى موضوع لا يخصه فلن يتردد فى سرد نصائحه وخبرته بصوت ثابت وحازم، وعليك أن تتقبلها وتعمل بها فإن لم تستطع تجده يضحى بقليل من وقته ليعلمك ولكنك إن لم تسلك طريقه ولم يكتب لك النجاح فسينظر لك باستياء ويظل هو فى طريقه.>تتلخص فلسفة برج الدلو فى أن لكل فرد ميوله الخاصة ويجب أن تحترم وهو يقول رأيه فى كل شىء بصراحة، لكنه لا يفرض رأيه على أحد ولا يملى على أحد أسلوبه معينا للحياة وبالتالى لن يسمح لأحد التدخل فى حياته.>إنسانيته هى إحدى أسلحته وهو أفضل من يمسح دموع غيره لا يتأخر عن مساعدتك بكل طاقته وإمكانياته، فهو دون بقية الأبراج يلجأ إليه المحتاح والمضطر والمتورط والمخطئ أو الحزين، ويساعده دون أن يلقى عليه باللوم أو محاضرات الوعظ فهو لا يحكم على أحد ولا ينتقد أحد فطبيعته هادئة متسامحة.