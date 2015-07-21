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قريبًا.. رفع سعر السجائر فى بريطانيا بغرض مكافحة السرطان والأورام القاتلة

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قريبًا.. رفع سعر السجائر فى بريطانيا بغرض مكافحة السرطان والأورام القاتلة قريبًا.. رفع سعر السجائر فى بريطانيا بغرض مكافحة السرطان والأورام القاتلة
كشفت تقارير طبية أجنبية أنه من المتوقع أن يتم رفع سعر علبة السجائر داخل بريطانيا لتصل بحلول عام 2020 إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 180 جنيهًا مصريًا، بغرض مكافحة السرطان والأورام القاتلة.

ويأتى ذلك فى ضوء توصيات اللجنة المستقلة التى انبثقت مؤخرًا من هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، بهدف الحد من معدلات الإصابة بالسرطان، كما أصدرت هذه اللجنة مجموعة أخرى من التوصيات الصحية ضمن الخطة التى ستستمر لمدة خمس سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه إسترلينى.

ويبلغ السعر الحالى لعلبة السجائر داخل بريطانيا حوالى 9.60 جنيه إسترلينى، ومن المتوقع أن يساهم ذلك الإجراء نظريًا فى إنقاذ حياة أكثر من 30 ألف شخص سنويًا، وخاصة أن تدخين التبغ يعد هو السبب الرئيسى للإصابة بالسرطان بعد السمنة.

وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 280 ألف شخص قد أصيبوا بالسرطان داخل إنجلترا فى عام 2013/2014، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنسبة 30% خلال الخمس عشرة عامًا المقبلة، وهو ما يفسر اللجوء إلى هذه الإجراءات الاستثنائية ورصد هذه الميزانية الضخمة بغرض مكافحة هذا المرض القاتل.
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.

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