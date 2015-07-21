في_القمة - ماذا قال ميدو عن الزمالك ' الهادئ ' والأهلي ' العصبي ' قبل المواجهة

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الأسماعيلي أن لقاء الاهلى والزمالك يعد قمة استثنائية.

وأوضح ميدو في تصريحات لـFilGoal.com أن كلا الفريقين تتباين أهدافه من اللقاء، فالزمالك يلعب وهو اكثر راحة حيث يحتاج من المباراه أما الفوز أو التعادل لكى يتم تنصيبه بطلا للدوري.

وتابع "في حين أن الأهلي ليس امامه سوى الثلاث نفاط حتى يكتب له الفوز على الفريق الاقرب للفوز للبطولة.

وأضاف "لذلك سيكون لاعبى الاهلي الاكثر عصبية لوقوعهم تحت تأثير الرغبة في تحفيق الفوز.

وتمنى ميدو أن تخرج المباراة بصوره تليق بالفريقين الكبيرين وفي اطار من الروح الرياضية خاصة وان الملايين ستتابعها.