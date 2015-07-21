أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - ماذا قال ميدو عن الزمالك ' الهادئ ' والأهلي ' العصبي ' قبل المواجهة

Google+ Print
#في_القمة - ماذا قال ميدو عن الزمالك ' الهادئ ' والأهلي ' العصبي ' قبل المواجهة #في_القمة - ماذا قال ميدو عن الزمالك ' الهادئ ' والأهلي ' العصبي ' قبل المواجهة

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الأسماعيلي أن لقاء الاهلى والزمالك يعد قمة استثنائية.

وأوضح ميدو في تصريحات لـFilGoal.com أن كلا الفريقين تتباين أهدافه من اللقاء، فالزمالك يلعب وهو اكثر راحة حيث يحتاج من المباراه أما الفوز أو التعادل لكى يتم تنصيبه بطلا للدوري.

وتابع "في حين أن الأهلي ليس امامه سوى الثلاث نفاط حتى يكتب له الفوز على الفريق الاقرب للفوز للبطولة.

وأضاف "لذلك سيكون لاعبى الاهلي الاكثر عصبية لوقوعهم تحت تأثير الرغبة في تحفيق الفوز.

وتمنى ميدو أن تخرج المباراة بصوره تليق بالفريقين الكبيرين وفي اطار من الروح الرياضية خاصة وان الملايين ستتابعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع